ABD’li Dr. Anthony Fauci, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen yeni Omicron koronavirüs varyantına ilişkin erken verilerin “cesaret verici” olduğunu ancak daha ölümcül olup olmadığının henüz tama olarak bilinmediğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’in sağlık danışmanı da olan Fauci şunu da ekliyor: Omicron’un yalnızca hafif enfeksiyona neden olup olmadığını söylemek için henüz çok erken.

Fauci, insan hücrelerine bağlanan kısmında çok sayıda mutasyona sahip olan Omicron varyantında “şimdiye kadar” “büyük bir ciddiyet derecesi” görülmediğini söyledi.

Fauci, “Ama Delta’dan daha az şiddetli olup olmadığına karar vermeden önce gerçekten dikkatli olmalıyız” dedi

Fauci, Omicron’un ciddiyeti konusunda “Şu ana kadarki sinyaller biraz cesaret verici” diyor. Fauci, Omicron’un hızlı yayılımına da dikkat çekiyor ve Omicron’un kısa sürede Güney Afrika’da “açıkça” en yaygın varyant haline geldiğini sözlerine ekliyor.

Oxford Üniversitesi verilerine göre Güney Afrika’da günlük ortalama yeni COVID-19 vakası sayısı 22 Kasım’dan Pazar günü 17 kattan fazla arttı.

Dünya çapındaki uzmanlar, Omicron’un olağandışı mutasyonlarının virüsü Delta’dan daha ölümcül veya bulaşıcı hale getirip getirmediğini ve aşılardan kaçıp kaçamayacağını belirlemek için hâlâ yarışıyor .

Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Maria Van Kerkhove, ilk raporların Omicron varyantının Delta’dan daha “hafif” hastalığa neden olduğunu ancak bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Çünkü insanların enfeksiyonun tüm seyrini geçirmesi haftalar alabilir.

Kerkhove, “şimdi hızlı hareket etmenin” ve yayılmasını kontrol altına almak için önlemler almanın önemli olduğu konusunda uyarıyor: “Daha fazla vaka, daha fazla hastaneye yatış anlamına gelebilir. Daha fazla hastaneye yatış, daha fazla ölüm anlamına gelebilir.

Fauci, ABD’deki yeni COVID-19 vakalarının %99,9’unun Delta’dan kaynaklandığını söyledi. 15 ABD eyaletinde ise Omicron tespit edildi. Fauci, ABD’nin her iki varyantı da idare edip edemeyeceği konusunda güçlendirici aşıların “gerçekten kritik” olacağını söyledi.