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JPMorgan’dan TCMB için faiz tahmini

JPMorgan Chase & Co. Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, TCMB’nin faiz indirimlerine Ekim veya Kasım ayında başlayacağı öngörüsünü paylaştı.

31 Temmuz 2024 | 09:50
JPMorgan’dan TCMB için faiz tahmini

JPMorgan TCMB’den ilk faiz indirimi beklentisini paylaştı.

Bloomberght'de yer alan habere göre JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmî yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını öngördü.

Uzman, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım’da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bağrıaçık, hükümetin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda ‘büyük fark’ yarattığını, Türkiye’nin geçen sene rezervlerini son 5 yıldan daha fazla güçlendirdiğini belirtti.

Uzman Moody’s’in ülkenin kredi notunu 2 kademe artırmasının ardından bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olması nedeniyle kredi notunun 12 aylık dönemde daha fazla artacağı görüşünü paylaştı. Moody’s, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak teyit etmişti.

Bağrıaçık ayrıca Türkiye’de birleşme ve satın almaların 2025’ten itibaren artmasını beklediğini söyledi.

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