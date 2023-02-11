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Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi.

11 Şubat 2023 | 10:19
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Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemleri başlatıldığı, bu kapsamda teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."


 

Etiketler
deprem
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