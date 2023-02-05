Büyüme için 50 milyon dolar yatırım yapacak

Geçen yıl Yunanistan'ın köklü deniz ürünleri markası Kallimanis'i satın alan Dardanel, iç pazarda yeni kategorilerle büyürken ihracatta atak yapacak. Dardanel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, önümüzdeki iki yılda 50 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söylüyor.

22 Ocak - 04 Şubat 2023 tarihli sayıdan

Geçen yıl eylül ayında Yunanistan'ın köklü deniz ürünleri markası Kallimanis'i satın alan Dardanel, bu satın almanın da verdiği güçle ihracatta atak yapacak. Ton balığının yanı sıra hazır yemekten sushiye farklı kategorilere girerek farklılaşan şirket, son iki yılda 30 milyon dolar yatırım yaptı.

Dardanel, önümüzdeki iki yılda da hem yeni alanlara hem de üretime 50 milyon dolarlık daha yatırım planlanıyor. Kallimanis'in Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar'da önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu söyleyen Dardanel Şirketler Grubu İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, bu satın alma ile birlikte üretim kapasitesini ve çeşitliliği artırırken, ihracat coğrafyasını da büyüteceklerini belirtiyor.

Kallimanis'in Yunanistan'ın Aigio şehrinde bulunan modern üretim tesisleri tam kapasite şekilde çalışacak, markanın kendi ülkesindeki faaliyetlerine de hız kazandırılacak.

165 MİLYON DOLAR CİRO

Dardanel Grubu olarak gelecekte dünyanın önde gelen deniz ürünleri üreticilerinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Ayşe Önen Özoğuz, 25 ülkeye yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirtiyor.

İhracatın cironun içindeki payı yüzde 30 civarında. 2025 yılında gelirlerin yüzde 50'sinin ihracattan gelmesi hedefleniyor. 2022'de grup konsolide cirosu 165 milyon dolara ulaşan şirketin tesis yatırımları devam ediyor. Bunlardan biri Edirne'nin Enez ilçesinde yer alıyor. 25 milyon dolara mal olacak üretim tesisinde yaklaşık 600 kişi istihdam edilecek.

Birkaç yıl önce Çanakkale Ezine Organize Sanayi'de 120 bin metrekarelik yer satın alan şirket, burası için 70 milyon dolarlık yatırım yapacak ve yaklaşık bin 800 kişiye istihdam sağlayacak.

SUSHİ İŞİNE GİRDİ

Son iki yıldır AR-GE ve inovasyon çalışmaları ile yeni üretim hattı yatırımlarına ağırlık veren şirket, yeni kategorilere girdi. Bunlardan biri de Sushida. Bu yıl itibarıyla, Sushida markasıyla sushi kategorisine adım atan şirket, sushiye getirdiği yenilik ile market raflarında satışa sunulmasını sağladı.

Ayşe Önen Özoğuz, Sushida ile Dardanel'in deniz ürünlerindeki uzmanlığını perakende sushi kategorisine taşıdıklarını söylüyor. İçinde chops-tick, wasabi ve soya sosu olan paketlerde, yemeye hazır şekilde sunulan Sushida'nın dört farklı çeşidi bulunuyor. Yedi gün raf ömrüne sahip ilk sushi markası olan Sushida için Japonya'dan özel makineler getirildi.

Dardanel, bu yıl Jazzy markasıyla da 1,6 milyar TL büyüklüğe ulaşan pet food alanına adım attı. Özellikle pandemiden sonra pet ekonomisinde ciddi bir büyüme gözlemlediklerini söyleyen Ayşe Önen Özoğuz, "Türkiye'de pet food pazar büyüklüğü yıllık 1,6 milyar TL ve pazar çift haneli büyüyor. Yıllık 55 milyon adet yaş kedi- köpek maması üretim kapasitesine sahibiz" diyor.

