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Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de... Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

26 Temmuz 2024 | 10:25
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de... Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeler 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.

Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
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