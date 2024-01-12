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Karekodlu plaka dönemi başladı: Kimler için mecburi?

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner yılbaşından itibaren başlayan karekodlu plaka uygulamasıyla ilgili bilgileri paylaştı.

12 Ocak 2024 | 18:55
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Karekodlu plaka dönemi başladı: Kimler için mecburi?

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, karekodlu araç plakası uygulamasına, sahte plaka basımını engellemek amacıyla başlandığını belirterek, "Sahte plakayla ve ruhsatla araç satımları olabiliyor, dolandırıcılık olabiliyor, bunun önüne geçilecek." dedi.

Yiğiner, AA muhabirine, yılbaşından itibaren başlayan karekodlu araç plakası uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Araç plakalarında karekod kullanımına başlanmasının amacının, sahte plaka basımını engellemek olduğunu bildiren Yiğiner, "Bu sistemle, polis uygulamasında veya araç plakası sorgulandığında sadece karekod okutarak bütün bilgilere erişilmesi mümkün olacak. Uygulama, şu an için araçlarını yenileyenler, yeni araç alanlar ile ruhsatlarını ve tescillerini yenileyenler için mecburi." diye konuştu.

Yiğiner, plaka basımının koordinasyonunun İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunda olduğunu aktararak, il ve ilçelerde bu işi odaların üstlendiğini ifade etti.

Yeni sisteme uygun plaka basımı nedeniyle yılın ilk 2-3 gününde yoğunluk yaşadıklarını belirten Yiğiner, "Şimdi işleyişimiz normale döndü. Şu anda günde 400-500 çift plaka basabiliyoruz." dedi.

Karekod bilgilerinin e-Devlet'ten görülebildiğini belirten Yiğiner, "Bu sistemle, aracın modeli, şase numarası ve araç sahibi gibi bilgilere erişilebilecek." dedi. Yiğiner, bu sistemle mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçileceğini aktararak, şunları kaydetti: "Bu, araç sahiplerinin ve sistemin güvenliği için önemli. Dönem dönem görüyoruz, sahte plakayla ve ruhsatla araç satımları olabiliyor, dolandırıcılık olabiliyor, bunun önüne geçilecek. Hem dolandırıcılığın önüne geçilmiş, hem de güvenlik riskinin önlenmesiyle halkımız kendini daha güvende hissetmiş olacak. Her araçla bir plaka eşleyecek. Dolayısıyla emniyet açısından da olumlu olacak."

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