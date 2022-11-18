İş dünyasının prestijli dergilerinden Forbes’in haberinde ise Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için harcadığı tahmini meblağın 229 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Turnuvanın bir önceki ev sahibi Rusya ise bu kapsamda 11,6 milyar dolar harcamıştı.