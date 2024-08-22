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  • Kendi ürettiği şarabı 260 TL'den sattı, restorandaki fiyatı patronu bile şaşırttı

Kendi ürettiği şarabı 260 TL'den sattı, restorandaki fiyatı patronu bile şaşırttı

Restoranlardaki fahiş fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı'nın gittiği bir restoranda 260 liraya sattığı şarabına 3 bin 300 lira ödediği ortaya çıktı.

22 Ağustos 2024 | 15:17
Kendi ürettiği şarabı 260 TL'den sattı, restorandaki fiyatı patronu bile şaşırttı

Üreticiden çıkan ürünlerin fiyatı vatandaşa ulaşana kadar katlanarak artıyor. Vatandaşlar da restoranlardaki fahiş fiyatlardan şikayetçi... Bunun çok çarpıcı bir örneği yaşandı. Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı ve eşinin restorana 260 liraya sattığı bir şişe şaraba 3 bin 300 lira verdiği ortaya çıktı.

Ekonomim Gazetesi yazarı Vahap Munyar'ın köşesinde yazdığı yazı gündem oldu. Munyar, "260 liraya sattığımız şarabı restoranda 3 bin 300 liraya içtik" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı, birlikte çalıştığı eşi Pınar Ellialtı ile bir akşam dışarıda yemeğe çıktı. Gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdi.

Yemeğin sonunda hesabı istedi. Hesap dökümüne baktı, kendi şaraplarının restorandaki fiyatını görünce şaşırdı:

- 3 bin 300 lira…

İtiraz etmedi, hesabı ödedi. Ancak, kendi şarabına ödediği 3 bin 300 lira içine oturdu. Ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını verdi:

- Bakın bakalım “K………..” adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?

Ekip çok geçmeden bilgiyi aktardı:

- Sözünü ettiğiniz şarabı o restorana veriş fiyatımız 260 lira görünüyor.

İç geçirdi, hayıflandı:

- Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…

Selim Zafer Ellialtı, bu olayı geçenlerde kendi mekanlarından birinde buluştuğumuzda anlattı. Ellialtı’yı dinlerken Desert Group Kurucusu Yücel Özalp’in kendi işlettiği mekanlardan Okra İstanbul’da düzenlediği buluşmayı anımsadım.

Özalp’in düzenlediği buluşmada Doluca Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman Oral’la sektörü konuşurken restoranlardaki fiyatlama davranışı da gündeme gelmişti:

- Restoranda kendi ürettiğimiz şarabın bir şişesine 5 bin 500 lira ödedim, içime oturdu."

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