Güney Koreli otomobil üreticisi KİA, geçen hafta düzenlenen CES 2024'te işletmeler ve bireyler için çeşitli araç türlerini desteklemek için esnek bir şasi kullanan Platform Beyond Vehicle'ı (PBV-Araç Ötesi Platform'u) tanıttı. Kia, aynı platform üzerine inşa edilmiş en az dokuz farklı araç varyasyonu düşünüyor. İşte detaylar

1 KULLANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR Tanıtıma göre kullanıcılar uzun veya kısa dingil mesafelerine sahip olabilir. İç mekanlar özel kullanım durumuna uyacak şekilde yapılandırılabilir. Örneğin satın alan kişi yolcu taşımayı amaçlıyorlarsa farklı oturma düzenleri oluşturulabilir. Öncelik kargoysa, yeterli alan için koltuklar çıkarılabilir. Kia, "PBV platformu, modülerlik sayesinde esneklik sağlayarak, kullanıcılara alan ve mobilitenin ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayabileceğini yeniden tanımlamaları için boş bir tuval sunuyor" diyor.

2 FARKLI KULLANIM ALANLARI Kia, açıklamasında "Müşterilerin farklı taleplerini esnek bir şekilde karşılamak için 'Easy Swap' teknolojisini kullanan tek bir araç şasisi, birden fazla mobilite ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Sabit bir kabinin veya 'sürücü bölgesinin' arkasında, çeşitli değiştirilebilir üst gövdeler veya 'yaşam modülleri', hibrit bir elektromanyetik ve mekanik bağlantı teknolojisi aracılığıyla temel araca bağlanabilir ve PBV'yi gündüzleri bir taksiye, geceleri bir teslimat kamyonetine ve hafta sonları kişisel bir araca dönüştürebilir" diyor. Kia'nın açıklamasına göre Dynamic Hybrid teknolojisi, bir Kia PV5'in sahada hızlı ve basit bir şekilde dönüştürülmesine olanak sağlayacak. Ancak şirkete göre bunlar dayanıksız, parçalar olmayacak. Kia, PBV'nin sağlam olacak şekilde tasarlandığını savunuyor.

3 PV5 VARYANTLARI PV5 için birinci aşama planı, Basic, Van, High Roof ve Chassis Cab dahil olmak üzere birkaç farklı varyantı içeriyor.

4 PV7 İkinci aşamada PV7 ve PV1 olmak üzere iki model daha eklenecek. İlki yani PV7 daha fazla iç alana, menzil ve özellire sahip ve PBV serisindeki en büyük ürün olacak.

5 PV1 PV1 ise serinin en küçüğü olacak ve dar alanlarda bile minimum dönüş yarıçapı ile çevik ve kısa mesafeli lojistik taşımacılığı için tasarlanacak.

6 DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PV5 Aracın içinde, kargo özelleştirmesini geliştirmek için zemin, tavan ve yan panellerin yanı sıra dış kısımda da bir dizi ray bulunacak. Müşteriler, aracın nasıl olmasını istediklerine bağlı olarak tasarım ve üretime katkıda bulunacak.

7 Hedef tarih 2025 Kia, PBV araçlarının üretimi için Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde özel bir fabrika kurmayı planlıyor. Tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

8