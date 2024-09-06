Enerji, inşaat ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Bitlisli Kiler ailesi, memleketlerinde dev bir yatırıma imza attı. Kiler Holding, grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş.’ye ait “Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi” Kiler İplik Fabrikası, 60 bin 631 (yaklaşık 8,5 futbol sahası) metrekaresi kapalı alanda olmak üzere toplam 200 bin metrekare (28 futbol sahası) arazi üzerine kuruldu. İlk etabı 85 milyon dolar yatırımla kurulan tesis, üretime iplik ile başladı. Polyester ve kumaş üretimini de sağlayacak diğer etapların üç yıl içinde tamamlanmasıyla yatırım miktarı 200 milyon doları, sağladığı istihdam ise 1000 kişiyi bulacak.

Kiler İplik Fabrikası hakkında açıklamalarda bulunan Kiler İplik Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, “Kiler ailesi olarak yaptığımız her yatırımı, attığımız her adımı ülkemizin ekonomisine ve millî bağımsızlığına hizmet etmek olarak görüyoruz” dedi.

"Arazi teşviği talep etmedik"

Kiler Holding’in farklı sektörlerde kapsamlı yatırımları olmasına karşın Kiler İplik Fabrikası’nın kendileri için özel bir yeri olduğunu belirten Vahit Kiler şöyle konuştu: “Bu yatırımı hayata geçirmeden önce bize, ham maddeye uzak, pazarı olmayan Bitlis’i neden tercih ettiğimizi sordular. Bitlis, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Gençliğimizde yaşadığımız sorunları, yokluğu, bugünün gençleri yaşamasın istiyoruz. O nedenle daha az kazanacak olsak da bu yatırımı Bitlis’te, memleketimizde hayata geçirdik. Öyle ki devletten arazi teşviği alabilecek boyutta bu yatırım için arazi teşviği de talep etmedik.”

Türkiye’nin fert başına gelir dağılımında 3. yoksul ili olan Bitlis’in üretimine, istihdamına katkı sağlayacak Kiler İplik Fabrikası’nın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Vahit Kiler, tesisteki yüzde 65 kadın çalışan oranının Bitlis’e can suyu olacağının altını çizdi.

Dünyaca ünlü Ege pamuğu ile üretim yapacak Kiler İplik Fabrikası sayesinde, pamuk çiftçisine de yıllık 48 milyon dolar katkı sağlanması planlanıyor. Daha yakın şehirlerden pamuk temin edilseydi yüzde 5 avantaj sağlanacağını belirten Kiler, kendileri için önemli olanın daha fazla kâr değil, en kaliteli ipliği üretmek olduğunu belirtti.

Vahit Kiler sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkelerindeki global markalara satış yapmayı hedefliyoruz. Bunun için en kaliteli ham madde ve üretim teknolojisiyle en kaliteli ürünleri sunacak ve ‘Bitlis’te bir dünya markası’ yaratacağız inşallah. 16 ile 80 numara arasında yani her türlü ipliği üretebilen bir kapasiteye sahibiz. Ürünümüzün kalitesinden haberdar olan iç piyasadan siparişler alıyoruz. Yıl sonuna doğru ihracata da başlayacağız.”

“Bitlis’ten bir ‘dünya markası’ çıkaracağız”

Öte yandan yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro öngörülen tesisle, yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkiye sahip olması bekleniyor.

“Makine ve techizattaki teknolojik avantajı kaliteli ürüne dönüştüreceğiz” diyen Kiler, kendi enerjisinin tamamını ‘yenilenebilir enerji’den karşılayacak olan Tesis’in ‘sıfır atık’ ilkelerine uygun olduğunu da vurguladı. Yerin üstündeki yatırımın daha fazlasının yerin altında olduğunu vurgulayan Vahit Kiler, 6 km. uzunluğunda havalandırma kanalı inşa edildiğini ifade etti.



