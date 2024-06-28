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  • Kira gelirinden stopaj alınacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Kira gelirinden stopaj alınacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira gelirlerinden stopaj alınacağı ve yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddialarına yanıt verdi.

28 Haziran 2024 | 09:33
Kira gelirinden stopaj alınacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 3 BİN LİRA MI OLACAK?

"Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak" iddialarına yanıt veren Yılmaz, "Orada bir rakam henüz söz konusu değil. Ama bu tartışılan bir konu. Ama makul bir oran olacaktır diye inanıyorum" dedi.

VERGİ PAKETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketinde yurt dışı harcına yönelik bir düzenleme olacağını ancak bunun makul bir oranda tutulacağını söyledi.

Yılmaz, "Geçmişte daha yüksekmiş sonra bir ara çok düşürülmüş ve güncellenmemiş bir rakam. Bunun üzerinde bir tartışma, bir çalışma var. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Etkiler değerlendirilmeden bir rakamsal şey söylemem doğru olmaz" dedi.

KİRA GELİRLERİNDEN STOPAJ ALINACAK MI?

Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarını da yalanlayan Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi.

Vatandaşlara spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yılmaz, vergi paketiyle amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu vurguladı.

"YETKİLİ KİŞİLERDEN DUYMADIKLARINIZA İTİBAR ETMEYİN"

Yılmaz, "Benim vatandaşlara tavsiyem şu olur. Yetkili kişi ve kurumlardan duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Ana çerçevemiz belli. Bizim kesinlikle geniş toplumsal kesimlerle ilgili büyük bir hassasiyetimiz var. Bu yapacağımız düzenlemelerin vergi adaletini esas alan düzenlemeler olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yeni vergi paketine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini de belirten Yılmaz, yasa teklifini tatile girmeden meclise sevk etmeyi hedeflediklerini de söyledi.

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