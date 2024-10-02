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Kışlıkları kaldırın, bahar havası geri geliyor!

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların Cumadan itibaren iç ve batı kesimlerinde, hafta sonunda da yurt genelinde 3 ila 6 derece artmasını bekleniyor.

02 Ekim 2024 | 16:20
Kışlıkları kaldırın, bahar havası geri geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yarından itibaren yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Macit, yurt genelinde, hafta sonuna kadar yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını söyledi.

Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de, pazartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini dile getiren Macit, "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerinden itibaren artmaya başlayacak. Cumadan itibaren iç ve batı kesimlerinde, hafta sonunda da yurt genelinde 3 ila 6 derece artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Doğu kesimleri başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının beklenmediğini vurgulayan Macit, pazartesiye kadar doğu kesimlerinde sağanak beklentisinin de söz konusu olmadığını ifade etti.

Hafta sonu yurt genelinde bahar havasının hakim olacağını dile getiren Macit, gelecek pazartesi ve salı günü sadece batı kesimlerinde sağanak görüleceğini aktardı.

3 büyükşehirde yağış beklenmiyor

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini belirterek, "Sıcaklıkların İstanbul'da yarın 23, cuma 26, cumartesi 28 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Ankara'da yarın 24 derece olacak sıcaklıkların hafta sonu 28 dereceye ulaşacağını bildiren Macit, "İzmir'de perşembe 29 derece beklediğimiz sıcaklıklar cumartesi 32 dereceye kadar çıkacak." diye konuştu.

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