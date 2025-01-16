ARA
DOLAR
35,43
-0,08%
DOLAR
EURO
36,64
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
3097,88
0,77%
GRAM ALTIN
BIST 100
9866,73
1,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KKM'deki erime sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

16 Ocak 2025 | 17:50
KKM'deki erime sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYONU GEÇTİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Ocak itibarıyla 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 516 milyar 141 milyon lirası konut, 73 milyar 589 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 671 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 722 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 833 milyar 764 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 637 milyar 617 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 41 milyon lira artışla 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 570 milyon lira artarak 3 trilyon 401 milyar 466 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,77'si oldu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3097,88 0,77%
  • ALTIN ONS 2719,27 0,85%
  • BIST 100 9866,73 1,3%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,151 -0,825%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43884 0,4177%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,46 -0,2359%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4342 -0,0784%
  • EURO/DOLAR 1,0306 0,0947%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6365 0,2526%
  • STERLIN/DOLAR 1,22426 -0,0049%
Borsa Haberleri
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL