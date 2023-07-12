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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışının yansıtıldığını duyurdu.

12 Temmuz 2023 | 12:31
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) açıklamasına göre, KDV artışı sonrasında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için geçiş ücreti 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi. 

Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şu şekilde:

  • Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.
  • Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184.50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.
  • 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.
  • Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272.50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.
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