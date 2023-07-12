Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) açıklamasına göre, KDV artışı sonrasında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için geçiş ücreti 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şu şekilde: