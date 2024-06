Körfez ülkelerine plastik çağrısı

Endüstri liderleri, politika yapıcılar, akademisyenler ve değer zinciri ortakları, Körfez Petrokimya ve Kimya Derneği GPCA Plastik Konferansı'nda bir araya geldi. Türkiye’nin dünyada 6., Avrupa’da ise 2. en büyük plastik mamul işleyicisi ülke olduğunun bilgisini paylaşan Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye, her yıl 11 milyon ton plastik mamul üretimi yapmaktadır. Türkiye ve Körfez ülkeleri plastik mamul üretimi ve petrokimyasalların üretiminde birbirini tamamlar iki ekonomidir. Bu sebeple tüm Körfez Ülkeleri üreticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.” dedi. Yeşil dönüşüm sürecinde zorlukların üstesinden gelmek için sivil toplum örgütlerinin gücüne vurgu yapan Eroğlu, “TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, PAGEV ve PAGÇEV olarak iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz.” dedi.

GPCA Plastik Konferansı; Kanada, Ottawa’da yapılan Hükümetler Arası Müzakere Komitesi'nin (INC-4) dördüncü oturumunun ardından, Körfez ülkeleri plastik üreticileri ve değer zinciri ortaklarını Dubai'de bir araya getirerek, plastikler için sürdürülebilir bir dönüşümü sağlamak için gerekli teknolojileri, yenilikleri ve iş birliğinin önemi tartışmalarına ev sahipliği yaptı. 13. GPCA Plastik Konferansı’nda, kısa vadeli olarak bölge ve küresel plastik endüstrisi için geçerli olan temalar ele alınırken, plastiklerin geleceğini şekillendirmede nasıl bir yol izleneceğini, körfez ülkelerinde geri dönüşüm sektörünün nasıl ilerletileceğini, sürdürülebilirlik için yenilik yapma odaklanmasının artışını ve Geri Dönüşüm Tasarımı için teknolojik gelişmeler (DfR) konuşuldu.

“YEŞİL DÖNÜŞÜMDE STK’LARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR”

“Innovating for Sustainable Growth – Charting the Future of Plastics” teması altında düzenlenen yıllık GPCA Konferansı’nda konuşan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörünün yeşil dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeşil dönüşüm sürecinde zorlukların üstesinden gelmek için sivil toplum örgütlerinin gücüne vurgu yapan Eroğlu, “Körfez Ülkeleri petrol kaynakları olarak zengin ülkeler ve gelişmiş petrokimya yatırımlarına sahipler, ancak en büyük eksiklikleri bu petrokimyasal ürünleri plastik ürünlere dönüştürecek, plastik mamul işleme sanayisine sahip olmamaları. Türkiye ise dünyada 6.,

Avrupa’da ise 2. en büyük plastik mamul işleyicisi ülke. Her sene 11 milyon ton plastik mamul üretimi yapmakta. Ancak Türkiye’nin ise petrokimya üretimi kendi üretiminin çok altında küçük kalmıştır. Türkiye ve Körfez Ülkeleri plastik mamul üretimi ve petrokimyasalların üretiminde birbirini tamamlar iki ekonomidir. Bu sebeple tüm Körfez Ülkeleri üreticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Daha birkaç ay önce Katar’da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkanımız Burak Dağlıoğlu ile Körfez Ülkeleri petrokimya üreticilerinin CEO’larını bir araya getirdik. Umuyorum ki bu konuda ortak yatırımlar her iki taraf için de faydalı olacaktır. Ayrıca bizlerde Körfez Ülkelerinde katma değerli plastik mamul üretimine katkı vermek amacıyla bölgede yatırım yapmaya hazırız. Burada bir sinerjjyi birlikte çıkarabilir, küresel bir plastik ve geri dönüşüm devi çıkarabiliriz. Bunu yaparken de özellikle sivil toplum örgütlerimizin iş birliğinden ve yol göstericiliğinden yararlanmalıyız. Türkiye özgün yapısı ile doğu ve batının iş kültürünü birbirine bağlayan bir ülkedir. Yeşil Dönüşümde başkanlığını yaptığım TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, PAGEV ve PAGÇEV olarak iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz.” dedi.

PAGEV’İN ULUSLARARASI SERTİFİKA PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Konferans fuaye alanında yapılan etkinlikte PAGEV standında ziyaretçilere; Türk Plastik Sanayisi, PlastEurasia Fuarı ve Replast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammaddeleri fuarı tanıtıldı. PAGEV’in mikroplastik granüllerin doğaya karışmasını engelleyecek uluslararası sertifika programı “Operation Clean Sweep” bölgedeki büyük Plastik ve Petrokimya sanayi firmalarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Plastik üretiminin 2030'da ikiye katlanması ve daha sonra 2050'de tekrar ikiye katlanması beklenirken, döngüsel ekonomiyi mümkün kılmak ve plastik atık sorununu ele almanın daha önemli hale geldiğini belirten Circular Packaging Association Teknik Direktörü Sara Jackson, “Yeterli geri dönüşüm teknolojisinin yeni başlangıcı, güçlü bir altyapı eksikliği, plastik atık koordinasyonu ve standardizasyonu eksikliği, endüstriyi bugün karşı karşıya kaldığı birçok zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle, döngüsellik, tüm ilgili tarafların çaba göstermesini ve gerçekleşmesi için kamu-özel diyalog gerektirecektir.” ifadelerini kullandı.

GPCA GENEL SEKRETERİ DR. ABDULWAHAB AL-SADOUN: ‘DAHA FAZLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELERİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ’

Lider global ve bölgesel plastik üreticileri, politika yapıcıları, dönüştürücüleri, marka sahipleri, geri dönüştürücüleri ve bölgenin genç üyeleri, büyüyen plastik atık sorununu ele aldı ve sürdürülebilir endüstri büyümesini sağlayacak düşündürücü tartışmaların yapıldığı etkinlikte; QUATE Group CEO'su ve GPCA Plastik Komitesi Başkanı Naser Aldousari, Alliance to End Plastic Waste Başkanı ve CEO'su Jacob Duer, Othaibah Saeed Al Qaydi, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı Direktörü UN Climate Change High-Level Champion, COP28'ın Kıdemli Danışmanı Jamila El Mir, Abu Dabi Çevre Ajansı Entegre Danışmanı Monir Salem Bou Ghanem ve Circular Packaging Association Başkanı ve

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Priya Sarma, Körfez Ülkelerindeki döngüsel plastik yönetimi fırsatlarını ve zorluklarını tartıştılar.

Bu yılki konferans programı, S&P Global Commodity Insights Polimerler Direktörü Moveed Fazail tarafından yönetilen bir liderlik diyalogu da dahil olmak üzere dinamik bir dizi oturum formatına sahne olurken, Fayez Al-Sharef (Sadara CEO'su), Khalid Al Dawood (NATPET MD'si) ve Muayad Al-Faresi (Equipolymers GmbH MD'si), NUSANED Investment Company CEO'su Naif Al-Ayed, SABIC ve marka sahipleri PepsiCo ve Procter & Gamble'dan üst düzey endüstri liderleri, sürdürülebilir yenilikler arayışını ve özellikle küresel bir zorluk için bölgesel fırsatları tartışırken; GPCA Genel Sekreteri Dr. Abdulwahab Al-Sadoun, “Plastik üretimi, artan düzenleyici baskılar, değişen tüketici alışkanlıkları, daha fazla geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir plastik talebi ve tedarik zinciri zorlukları sonucunda önemli bir değişimle karşı karşıya. Modern dünya, güvenilir, sürdürülebilir ve döngüsel nitelikte çözümler gerektirdiğinden, endüstriye yenilik ve değer zinciri iş birliği yatırımı yaparak, hiç olmadığı kadar talepkar bir gelecek için daha sürdürülebilir malzemeleri hayata geçirmeliyiz.” dedi.