Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

Endeksa’nın 1 Ocak – 11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart’tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi. Endeksa’nın analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü.

Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz.” dedi.

EN FAZLA ARTIŞ YAZLIK VE YAYLA BÖLGELERİNDE

İki dönem arasında satış fiyatında en fazla artış görülen il Muğla oldu. Muğla’da satış fiyatı yüzde 32 oranında artarak 5.719 TL/m2 ‘ye yükseldi. Muğla’dan sonra en fazla artış görülen il ise Antalya. Antalya’da satış fiyatı yüzde 21 artış gösterdi ve 2.880 TL’ye yükseldi. Büyük şehirlerdeki duruma bakıldığında İstanbul’da ve Ankara’da satış fiyatının yüzde 7, İzmir’de yüzde 10, Bursa’da ise yüzde 8 artış gösterdiği görülüyor.

İl Bazında Fiyat Değişimi

İl Adı 1 Ocak – 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2) 11 Mart – 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2) Değişim Oranı (%) Muğla 4.320 5.719 32% Antalya 2.383 2.880 21% Artvin 1.684 1.920 14% Karaman 1.560 1.764 13% İzmir 2.987 3.290 10% Mardin 1.050 1.142 9% Bartın 2.223 2.419 9% Karabük 1.579 1.714 9% Aydın 2.548 2.778 9% Bursa 2.120 2.280 8% Gaziantep 1.920 2.064 8% Malatya 1.535 1.653 8% Bilecik 1.490 1.600 7% Çorum 1.564 1.681 7% Elazığ 1.653 1.776 7% İstanbul 3.639 3.908 7% Kahramanmaraş 1.493 1.591 7% Nevşehir 1.719 1.840 7% Ankara 1.813 1.948 7% Düzce 1.550 1.656 7% Burdur 1.993 2.108 6% Isparta 2.256 2.382 6% Kayseri 1.517 1.609 6% Amasya 1.613 1.715 6% Sinop 2.146 2.269 6% Tekirdağ 1.687 1.795 6% Şanlıurfa 1.234 1.305 6% Van 1.679 1.783 6% Denizli 2.110 2.219 5% Diyarbakır 1.440 1.516 5% Erzincan 1.893 1.980 5% Eskişehir 2.048 2.149 5% Giresun 1.704 1.792 5% Kırşehir 1.536 1.609 5% Kocaeli 2.016 2.123 5% Konya 1.577 1.652 5% Ordu 1.900 1.991 5% Rize 2.199 2.317 5% Trabzon 1.880 1.978 5% Uşak 1.728 1.817 5% Yozgat 1.470 1.543 5% Zonguldak 2.111 2.215 5% Aksaray 1.720 1.810 5% Osmaniye 1.338 1.402 5% Balıkesir 2.405 2.496 4% Erzurum 1.245 1.289 4% Afyonkarahisar 1.810 1.885 4% Kütahya 1.632 1.701 4% Yalova 2.266 2.365 4% Adana 1.848 1.909 3% Bolu 1.862 1.920 3% Çanakkale 2.442 2.520 3% Hatay 1.455 1.500 3% Mersin 1.756 1.812 3% Kastamonu 1.844 1.902 3% Manisa 2.028 2.085 3% Niğde 1.232 1.264 3%

MÜSTAKİL KONUTLARA İLGİ ARTIYOR

Salgın etkilerinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi gibi müstakil konutlara olan talebin arttığını ve bunun da fiyatı artırdığını görüyoruz.

Müstakil konutlarda satış bedelleri İstanbul’da yüzde 11, Antalya’da ve Bursa’da yüzde 22, Muğla’da yüzde 20, İzmir’de ise yüzde 15 artış gösterdi. Salgın etkisi sonrası müstakil konutların talep metrekare birim fiyatı İstanbul’da 6.747 TL, Muğla’da 7.545 TL, Antalya’da 3.945 TL, İzmir’de 5.786 TL, Aydın’da 3.603 TL, Bursa’da 3.042 TL oldu.

Müstakil Konutlarda Satış Fiyatı Değişimi

İl Adı 1 Ocak – 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2) 11 Mart – 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2) Değişim Oranı (%) Kayseri 1.872 2.545 36% Denizli 2.044 2.759 35% Eskişehir 1.923 2.546 32% Samsun 1.849 2.444 32% Antalya 3.241 3.945 22% Bursa 2.507 3.042 21% Hatay 1.507 1.819 21% Sakarya 2.336 2.820 21% Muğla 6.262 7.545 20% Ankara 2.216 2.574 16% İzmir 5.032 5.786 15% Kocaeli 3.023 3.447 14% Tekirdağ 1.728 1.976 14% Afyonkarahisar 1.511 1.705 13% Balıkesir 3.184 3.555 12% İstanbul 6.072 6.747 11% Aydın 3.247 3.603 11% Çanakkale 3.123 3.436 10% Yalova 2.728 3.005 10% Konya 1.957 2.141 9% Kahramanmaraş 1.299 1.414 9% Gaziantep 1.942 2.064 6% Adana 1.796 1.840 2%

KİRA TALEBİ BÜYÜK ŞEHİRLERDEN DİĞER ŞEHİRLERE KAYDI

Kira bedelleri incelendiğinde de benzer değişimler görülüyor. Salgının etkisinin görülmeye başlandığı dönemden sonra İstanbul’da kira bedelleri yüzde 5 artış gösterirken, Aydın’da yüzde 12, Muğla’da yüzde 8, İzmir ve Antalya’da yüzde 7 artış görüldü. Salgın etkisi görülmeye başlandıktan sonra ise konutların ortalama metrekare birim kira bedeli İstanbul’da 18,51 TL, Muğla’da 19,58 TL, Antalya’da 15,36 TL, İzmir’de 14,77 TL, Aydın’da 11,20 TL, Bursa’da ise 10,75 TL oldu.

İl Bazında Kira Fiyatı Değişimi

İl Adı 1 Ocak – 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2) 11 Mart – 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2) Değişim Oranı (%) Yozgat 7,14 10,53 47% Elazığ 6,12 8,64 41% Isparta 8,57 12,12 41% Uşak 7,35 10,34 41% Kahramanmaraş 6,53 8,24 26% Bartın 7,45 9,28 25% Karabük 7,35 8,91 21% Kütahya 7,57 9,05 20% Mardin 5,93 7 18% Gaziantep 10,02 11,73 17% Denizli 8,78 10,21 16% Mersin 8,32 9,56 15% Nevşehir 8 9,22 15% Batman 7,35 8,28 13% Adıyaman 6,57 7,34 12% Aydın 10,04 11,2 12% Erzincan 7,18 7,94 11% Giresun 6,89 7,62 11% Sakarya 8,86 9,8 11% Ankara 10,02 11,08 11% Osmaniye 5,88 6,53 11% Bilecik 6,41 7,07 10% Burdur 8,53 9,33 9% Edirne 12,47 13,57 9% Zonguldak 8,71 9,53 9% Eskişehir 9,8 10,62 8% Kayseri 5,45 5,88 8% Muğla 18,08 19,58 8% Samsun 8,25 8,91 8% Bolu 7,62 8,14 7% İzmir 13,82 14,77 7% Trabzon 7,01 7,5 7% Antalya 14,4 15,36 7% Kilis 9,14 9,8 7% Balıkesir 9,71 10,34 6% Kastamonu 6,53 6,92 6% Kırklareli 8,28 8,77 6% Kırşehir 5,26 5,6 6% Malatya 6,23 6,6 6% Aksaray 5,6 5,95 6% Çanakkale 11,03 11,53 5% Diyarbakır 6,82 7,13 5% İstanbul 17,6 18,51 5% Sivas 5,88 6,17 5% Tekirdağ 8,17 8,61 5% Kırıkkale 6,17 6,46 5% Bursa 10,29 10,75 4% Çankırı 6,41 6,68 4% Konya 7,08 7,35 4% Manisa 8,91 9,31 4% Amasya 6,53 6,78 4% Sinop 9,6 10,02 4% Yalova 11,28 11,78 4% Adana 8,82 9,1 3% Kocaeli 8,61 8,86 3% Ordu 7,35 7,57 3% Şanlıurfa 7,07 7,31 3% Van 9,8 10,14 3% Karaman 5,99 6,14 3% Düzce 7,35 7,54 3% Rize 8,32 8,46 2% Tokat 7,11 7,24 2%

EN BÜYÜK ARTIŞ MÜSTAKİL KONUTLARDA

Müstakil konutlarda kira bedellerindeki artış oranları tüm konut kiralarının artış oranından oldukça yüksek. İstanbul’da müstakil konut kiraları %7 artış gösterdi, Antalya’da %21, İzmir’de %17, Muğla’da ise %7 artış gösterdi. Müstakil konutların metrekare kira bedeli İstanbul’da 22,38 TL, Muğla’da 23,50 TL, Antalya’da 15,61 TL, İzmir’de 18,81 TL, Aydın’da 11,42 TL, Bursa’da ise 9,80 TL oldu.