Yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Kanun teklifinin en dikkat çekici maddeleri yine istihdamla ilgili.

ÜÇ AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Teklif, her türlü iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceğini öngörüyor. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi hizmet desteği sağlanması da Teklif’te yer alan bir diğer tedbir.

İŞLETMELERE VERGİ KOLAYLIĞI

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin söz konusu dönemlere isabet eden kısımlarının alınmamasını öngören Teklif ile konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından üç ay süreyle ertelenebilmesine de imkan tanınacak.

Teklif’te ayrıca şu maddeler yer alıyor:

– Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılması

– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması

– Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışında yürütülmesine izin verilebilmesi

KÂR DAĞITIMLARINA SINIRLANDIRMA GELİYOR

Teklif’in 11. maddesiyle ise sermaye şirketlerince 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak kâr dağıtımlarına bazı sınırlamaların getirilmesi öngörülüyor. Buna göre, sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yalnızca %25’inin dağıtımına karar verilebilecek. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecek.