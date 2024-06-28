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  • Koza-İpek Holding'e ait yalı Tayvanlılara satıldı: İşte satış bedeli

Koza-İpek Holding'e ait yalı Tayvanlılara satıldı: İşte satış bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'teki Koza-İpek Holding'e ait yalı satıldı.

28 Haziran 2024 | 15:06
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 15:23
Koza-İpek Holding'e ait yalı Tayvanlılara satıldı: İşte satış bedeli

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti. AA

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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
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Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
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