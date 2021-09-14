Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çekya ve Almanya’da kumaş ve tekstil yan sanayiinde faaliyet gösteren 350 ithalatçı firma İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği ‘Gate of Business Textile B2B Istanbul’ etkinliğine katıldı.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonuyla 3’üncü kez gerçekleştirilen organizasyon, bugün Elite World Europe Hotel’de başladı. Organizasyonda yabancı alım firmaları ile Türk üretici firmaları, 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacaklar.

Açılışta konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Gate of Business Textile B2B Istanbul’ organizasyonunun kumaşta Türkiye’nin en büyük; tekstil yan sanayiinde ise en iddialı etkinliği olduğunu söyledi.

Avdagiç, Doğu ile Batı’nın buluşma noktası İstanbul’un artık tekstil sektörünün küresel nabzının attığı merkeze dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Şekib Avdagiç, “Türk tekstili sadece nitelikli üretimiyle değil, tasarımıyla da bunu hak ediyor. Biz bu yöndeki girişimlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu yapmayı başarırsak, İstanbul’un sokak ve caddelerinde, hatta bu salonda esen Türk tekstil rüzgârı, tüm dünyayı kaplayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz”

Avdagiç, kumaş ve tekstil yan sanayii sektörünün ürettiği katma değerle ticaret ve istihdamda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Avdagiç, 2021 yılının ilk 8 ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla yaklaşık 8,16 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Avdagiç, “Türkiye ve Türk firmalar, kumaş ve tekstilde küresel ligin en üstünde yer almayı hak ediyor Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz” ifadelerini kullandı. İTO olarak sektörün önünü açacak faaliyetler yaptıklarını belirten Avdagiç, “B2B etkinliği gibi toplantılar düzenleyip ürünlerimizin dış pazarla buluşmasını sağlıyoruz. Bugün de, Ticaret Bakanlığımızın desteği, paydaşlarımızın güçlü işbirliği ve nihayet katılımcılarımızın özverili yaklaşımlarıyla ciddi bir sinerji oluşturuyoruz. Oda olarak, oluşan bu sinerjiyle kumaş ve tekstil yan sanayi sektörünün daha da gelişip büyümesine katkı verecek güçlü işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Avdagiç, kumaş, tekstil ve bağlı sektörlerinin dünya çapında bir fuar yapması önerisinde bulundu. Şekib Avdagiç, şöyle konuştu:

“Türk kumaş, tekstil ve bağlı sektörleri o kadar büyük ki, artık bu büyüklüğe yakışır dünya çapında bir fuar yapabilir, bunun vakti geldi. Bizim de İTO olarak ortağı olduğumuz 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip fuar salonlarımız bulunuyor. Sektörün yapacağı fuarın, bizim bütün salonlarımızı doldurması en büyük temennimiz. Biz şuna razıyız: B2B etkinliğimizi de, büyük tekstil fuarımızın bir parçası olarak yapalım.”