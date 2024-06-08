ARA
Bist 100
10138,97
-1,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,3532
0,3608%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9919
-0,6179%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0803
-0,8071%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2385,98
-3,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı, sürücüler tarafından merak konusu oldu. İşte, Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi, sorusunun yanıtına yönelik bilgiler...

08 Haziran 2024 | 11:59
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2385,98 -3,11%
  • ALTIN ONS 2294,08 -3,49%
  • BIST 100 10138,97 -1,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,766 0,749%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3766 0,70043%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,05 0,007%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3532 0,3608%
  • EURO/DOLAR 1,0803 -0,8071%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9919 -0,6179%
  • STERLIN/DOLAR 1,2719 -0,55123%
Borsa Haberleri
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
GERİ
İLERİ
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL