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Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurban Bayramı) Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

04 Haziran 2024 | 19:44
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Son 1 yılda 128'i kanser ilacı olmak üzere 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böylece Geri Ödeme Listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı. (Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. (Kentsel dönüşüm) Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz."

"Tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, yıl sonunda günlük 100 bin varil hedefliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. TÜRKSAT-6A'nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 10 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. (Kurban Bayramı) Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

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GERİ
İLERİ
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