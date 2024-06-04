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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine'de

Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

04 Haziran 2024 | 11:16
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Kabine'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından geçen bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.  

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Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
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