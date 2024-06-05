ARA
Bist 100
10276,64
-0,85%
Bist 100
Dolar/TL
32,3491
-0,7071%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2156
-0,7431%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0885
0,0538%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,6
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kurban Bayramı tatili uzadı, uçak ve otobüs bileti aramaları arttı

Kurban Bayramı tatili uzadı, uçak ve otobüs bileti aramaları arttı

ENUYGUN, Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılmasının ardından uçak ve otobüs bileti aramalarına rağbetin arttığını bildirdi.

05 Haziran 2024 | 15:56
Kurban Bayramı tatili uzadı, uçak ve otobüs bileti aramaları arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda kamu çalışanlarına verilen iznin 9 güne çıkmasının ardından bayramı seyahat ederek geçirmek isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşandı. ENUYGUN, uçak bileti aramalarının yüzde 40, otobüs bileti aramalarının ise yüzde 23 oranında arttığını duyurdu.

Verilere göre, uçak bileti kategorisinde Trabzon-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 93, Adana-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 72, Batman-İstanbul biletleri için aramalar yüzde 71 oranında arttı. Otobüs bileti kategorisinde ise en çok aramanın yapıldığı yerler Bodrum, Antalya ve Marmaris oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENUYGUN Ticaret Direktörü Orkun Özkan, bayrama az bir süre kaldığı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Eğer tatil yapma niyetiniz varsa, daha fazla beklememenizi öneririm. Çünkü gitmek istediğiniz yer için bilet bulamama olasılığınız her an artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, bayram iznini henüz planlamayanlar için "ENUYGUN24" koduyla araç kiralamada 3 bin TL'ye, otel rezervasyonlarında ise 4 bin TL'ye varan indirim kampanyası yapıyor.

ENUYGUN'un uçak bileti kategorisindeki aramaları, tatilin 9 güne çıktığı açıklamasının yapıldığı saat 19.15 itibarıyla yüzde 40, otobüs bileti kategorisindeki aramaları yüzde 23 oranında arttı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,6 -0,05%
  • ALTIN ONS 2342,72 0,67%
  • BIST 100 10276,64 -0,85%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,115 0,801%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36672 -0,06435%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,7975 -0,2861%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3491 -0,7071%
  • EURO/DOLAR 1,0885 0,0538%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2156 -0,7431%
  • STERLIN/DOLAR 1,27926 0,18482%
Borsa Haberleri
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL