Üniversite öğrencilerinin yurt başvurularına yönelik olarak KYK sonuçları bugün açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise GSB yurt başvurularının açıklandığını belirterek, “(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik.” dedi. İnternette ise bugün KYK yurt güvence bedeli nedir sorusu çok arananlar arasında. İşte KYK yurt güvence bedeli ile ilgili bilinenler…

KYK GÜVENCE BEDELİ NEDİR?

Öncelikle güvence bedeli nedir? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü‘nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre KYK güvence bedeli öğrencilerin yurt ücretlerini zamanında yatırmaması ya da yurda verilecek herhangi bir zarar ihtimaline karşı Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedelini ifade ediyor.

Yönetmelikte resmi olarak güvence bedeli şöyle tanımlanıyor: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır.

Güvence bedeli ile ilgili bilinenler şöyle:

Güvence bedeli Bakanlık tarafından belirleniyor.

Genel Müdürlük ayrıca şu bilgiyi de paylaşıyor: “Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir”.

Eğer bir öğrenci yurtta herhangi bir malzemeye zarar verirse, söz konusu öğrenciye bu zararı karşılaması için durumun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün süre veriliyor. Eğer, bu süre içerisinde belirtilen rakam ödenmezse, bu tutar güvence bedelinden tahsil ediliyor ve söz konusu öğrencinin yurtla ilişiği kesiliyor. Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil ediliyor.

Öğrencinin yurttan kaydınının silinmesi ya da yurttan ayrılması durumunda kalan güvence bedeli banka hesabına iade ediliyor.

Resmi Gazete ayrıca şu bilgi yer alıyor: “Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve Bakanlık mensupları dışındaki misafirlerden alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve esaslarla yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde güvence bedeli alınmayacağına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından tespit edilir”

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli alınmayacak öğrenciler ise şöyle listeleniyor;

1. Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

2. Gazi ve gazi çocukları,

3. Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

4. Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

5. Devlet koruması altında olanlar.