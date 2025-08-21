Dünya’dan Merve Özçelik’in aktardığı bilgilere göre Pop Mart, 2025 yılının ilk yarısına ait mali raporlarını yayımladı. Rapora göre şirket, sadece Labubu oyuncaklardan elde ettiği gelirle yaklaşık 670 milyon dolara ulaştı.

Açıklamalara göre Pop Mart, Labubu satışları sayesinde net kârını bir önceki yıla göre yüzde 400 oranında artırdı. Şirketin bu ivmeyle yılı 4 milyar doların üzerinde satışla kapatacağı tahmin ediliyor.