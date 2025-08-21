Forbes'un haberine göre tüm dünyada hızla yayılan Labubu modası, oyuncak satışlarına da doğrudan yansıyor. Yalnızca yılın ilk altı ayında yaklaşık 670 milyon dolarlık gelir elde edildiği açıklanırken, uzmanlar yıl sonuna gelindiğinde toplam satışların 4 milyar doları aşabileceğini öngörüyor.
Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu, Çin merkezli Pop Mart şirketinin üretimiyle hayat buldu. “The Monsters” serisine ait olan bu figürler, uzun kulakları ve “korkutucu ama sevimli” gülümsemeleriyle koleksiyon tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Dünya’dan Merve Özçelik’in aktardığı bilgilere göre Pop Mart, 2025 yılının ilk yarısına ait mali raporlarını yayımladı. Rapora göre şirket, sadece Labubu oyuncaklardan elde ettiği gelirle yaklaşık 670 milyon dolara ulaştı.
Açıklamalara göre Pop Mart, Labubu satışları sayesinde net kârını bir önceki yıla göre yüzde 400 oranında artırdı. Şirketin bu ivmeyle yılı 4 milyar doların üzerinde satışla kapatacağı tahmin ediliyor.
Mitolojiden esinlenerek tasarlanan, iri gözleri ve sivri kulaklarıyla dikkat çeken Labubu figürleri, çok kısa bir süre içinde küresel ölçekte büyük bir popülerlik kazandı. Satış rakamlarıyla Barbie ve Hot Wheels gibi uzun yıllardır pazarda olan markaları bile geride bırakmayı başardı.
Labubu oyuncaklarının satışında “kör kutu (blind box)” sistemi kullanılıyor. Yani müşteriler kutuyu satın alana kadar içinden hangi modelin çıkacağını bilmiyor. Bu sürpriz etkisi, koleksiyon değerini daha da artırıyor.
Ünlü isimler de bu trende kayıtsız kalmadı. Rihanna, David Beckham, Kim Kardashian ve Paris Hilton gibi isimler, Labubu figürleriyle birlikte görüntülendi.
Birçok ünlünün lüks çantalarında anahtarlık olarak tercih ettiği Labubu’ların, yakın zamanda telefon aksesuarı olarak kullanılabilecek modellerinin de satışa çıkacağı bildirildi.