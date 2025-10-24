Hisseleri 9 ayda yüzde 95 prim yapan futbol kulübü

Yatırımcısına yılın 9 ayında, Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,4, İtalyan ekipleri Lazio yüzde 5,4 kaybettirdi.

Avrupa kupalarında yer almaması, Lazio’nun yayın ve sponsorluk gelirlerinde gerileme beklentisini beraberinde getirdi ve bu durum yatırımcı tarafında tedirginlik yarattı.

Öte yandan Premier Lig ekibi Manchester United, şampiyonluk yarışından uzak bir görüntü sergiliyor. Kulübün zayıf gelen finansal sonuçları da hisse değerine olumsuz yansıdı.

Bu çerçevede, 2025’in ilk 9 ayında halka açık 8 büyük futbol kulübünün borsa performansları şu şekilde sıralanıyor: