  Hisseleri 9 ayda yüzde 95 prim yapan futbol kulübü

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin hisselerinde yılın ilk 9 ayında dalgalı bir görünüm dikkat çekti. Bu dönemde Portekiz temsilcisi Benfica, yaklaşık yüzde 95’lik getirisiyle öne çıktı. Peki, yatırımcısına hangi kulüp kazandırdı, hangisi kaybettirdi?


Dünyanın önemli futbol kulüplerinin borsa performansları ocak-eylül döneminde karışık bir seyir izledi. Yılın ilk 9 ayında yatırımcısına, Portekiz ekipleri Benfica yüzde 95, Porto yüzde 25,5, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11,5, İskoç ekibi Celtic yüzde 4,5 kazandırdı. Portekizli futbol kulübü Benfica'nın hisselerinde, yılın 9 ayında sert yükseliş görüldü. Bu yıl ABD merkezli yatırım fonu Lenore Sports Partners, eski başkan Luis Filipe Vieira’ya ait yüzde 3,28’lik Benfica hissesini açık artırmayla satın aldı. Söz konusu alımla birlikte fonun kulüpteki toplam payı yüzde 5,24’e yükseldi.

Yatırımcısına yılın 9 ayında, Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,4, İtalyan ekipleri Lazio yüzde 5,4 kaybettirdi. 

Avrupa kupalarında yer almaması, Lazio’nun yayın ve sponsorluk gelirlerinde gerileme beklentisini beraberinde getirdi ve bu durum yatırımcı tarafında tedirginlik yarattı.

Öte yandan Premier Lig ekibi Manchester United, şampiyonluk yarışından uzak bir görüntü sergiliyor. Kulübün zayıf gelen finansal sonuçları da hisse değerine olumsuz yansıdı.

Bu çerçevede, 2025’in ilk 9 ayında halka açık 8 büyük futbol kulübünün borsa performansları şu şekilde sıralanıyor:

