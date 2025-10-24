CHP'nin kurultay davasına ret kararı

Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsada 9 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu

Bilanço açıkladı: 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu

TAV Havalimanları'ndan bilanço yorumu var

SPK bülteni: 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı geldi; çok sayıda para cezası ve suç duyurusu var