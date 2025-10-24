ARA
TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2024 yılında yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,0 oldu. Peki, üniversite mezunları en çok hangi ülkelere göç etti?


Beyin göçü raporu 2024: Üniversite mezunları en çok hangi ülkelere göç etti?

TÜİK, 2024 yılına ait yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2 olarak açıklandı. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğindeyse en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 15), işletme mühendisliği (yüzde 10,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,6), matematik mühendisliği (yüzde 9,5) ve biyomühendislik (yüzde 9,4) oldu.

Öte yandan, mezunların en çok göç ettiği ülkeler de sıralandı. Peki, 2024 yılında yükseköğretim mezunları en çok hangi ülkelere göç etti? İşte en çok tercih edilen 20 ülke ve oransal dağılımı...

 

20- Finlandiya

(0,7)

 

19- Rusya Federasyonu

(0,7)

18- Çekya

(1,0)

17- Avusturya

(1,5)

16- İtalya

(1,5)

15- İspanya

(1,5)

14- İsveç

(1,7)

13- Birleşik Arap Emirlikleri

(1,7)

12- Belçika

(1,8)

11- İsviçre

(1,9)

10- İrlanda

(1,9)

9- KKTC

(1,9)

8- Polonya

(1,9)

7- Avustralya

(2,9)

6- Fransa

(3-0)

5- Kanada

(5,2)

4- Hollanda

(7,0)

3- Birleşik Krallık

(11,3)

2- Almanya

(19,4)

1- ABD

(19,6)
