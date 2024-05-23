LC Waikiki’den e-ticarette yeni hamle

Moda perakende sektörünün önemli oyuncularından LC Waikiki, kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle büyük bir pazar yerine dönüştürdü. Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan LC Waikiki, sadece kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başladı. Üç yıllık sürede ürün satış rakamlarını ve ciro içindeki payını yükselterek e-ticaret sektöründe kendini kanıtlayan lcwaikiki.com, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan LCW.COM, önümüzdeki dönemde yeni marka ve satıcıları da çatısı altına toplayarak binlerce ürünle büyümeye devam edecek. Pazar yerinin aylık cirosunun 1 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, markaların bu cirodaki payının yüzde 20’ye ulaştığını belirtti.

YAPAY ZEKA KULLANACAK

LCW.COM’un, yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deneyimini artıran bir pazar yeri olacağını belirten Yiş, pazar yerine eklenen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasına olanak tanıdıklarını ifade ederek şunları söyledi: “LCW.COM içerisinde yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Örneğin, pazar yerine getirdiğimiz yeniliklerden biri müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren sistem oldu. Öte yandan yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz. Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Bu uygulamamız ile ayrıca operasyonel olarak insan gücüyle yapılan bu iş kaleminden zaman tasarrufu sağlanıyor” dedi. Ömer Barbaros Yiş, sene sonunda tüm online operasyonların ciro içindeki payını yüzde 20’ye çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı.