Dört ay boyunca her sabah tek tek toplanıyor: Kilosu 3 bin TL!

Amasya'nın tescilli ürünlerinden çiçek bamyası, kurutulmuş olarak pazarlarda gramla satışa sunuluyor. Yörede "Hızır'ın cebinden düşen bamya" olarak bilinen kuru bamyanın 100 gramı 300 TL'den alıcı buluyor.
1 Yıl boyunca alıcı bulabiliyor
Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar ipe dizilerek kurutuluyor. Yaşı pazarda, kurusu ise askıda yıl boyunca alıcı bulabiliyor.
2 Kurusunun kilosu 3 bin TL!
Amasya semt pazarında bugünlerde kurusunun kilosu 3 bin TL, yaşının kilosu ise 300 TL'den satılıyor. Kurusu 100'er gram halinde satılarak daha fazla ilgi çekiyor.
3 Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor
Coğrafi işaretli çiçek bamyadan ilde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip pazarlandığı Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarda tüketiliyor.
4 "Önemli bir geçim kaynağı"
Bamyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten pazar esnafı Metin Kantarcı, "Hızır'ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar" dedi.