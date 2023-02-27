Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

Enkaz altından 1 kişi kurtarıldı

Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Şahingil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, Hacı Abdi ile Şeyhbayram mahallelerinde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısında bulundu.

AFAD Başkanı Sezer: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

"22 bina yıkıldı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını bildirdi. Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.