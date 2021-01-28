Salgınla birlikte hızla dönüşen iş dünyası, dijital bir gelecek için adımlarını sıklaştırmaya başladı. Bu süreçte markaların tüketicilerine ulaşmak için kurguladıkları stratejilerde içerik pazarlaması öne çıkıyor. Son dönemin yükselen değeri olan içerik pazarlaması stratejilerinin önemine değinen Build Up İletişim Ajans Başkanı Bahar Yapıcılar, uygun ve gerçek zamanlı içerik paylaşımları sayesinde kurumların hedef kitlesiyle güven, bilgi ve fayda odaklı bir iletişim kurabileceğinin altını çiziyor.

İş dünyasında köklü değişimlerin kapısını aralayan pandemi süreci, şirketlerin stratejilerini ve çalışma modellerini gözden geçirmesini sağladı. Dijital alanda yatırımlar hız kazanırken pazarlama ve satış kanallarını bu yönde revize etmek de artık bir seçim olmaktan öte zorunluluk halini aldı. Build Up İletişim Ajans Başkanı Bahar Yapıcılar, hem B2C hem de B2B firmaları için dijital dünyadaki önemli pazarlama yöntemleri arasında yer alan içerik pazarlamasının öneminin daha da arttığını vurguluyor.

Uzun yıllardır stratejik iletişim alanında markalara danışmanlık veren Bahar Yapıcılar’a göre içerik pazarlaması, kitlelerin dikkatini çekerek ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için en etkili yöntemlerin başında geliyor. Doğru kurgulanmış etkin içeriklerle marka bilinirliğini artırıp güçlü bir etkileşim yaratılabileceğini belirten Yapıcılar, ilgi çekici içeriklerin düzenli üretilmesine yönelik oluşturulan stratejilerin, modern pazarlamanın en önemli öğeleri arasında yer aldığını savunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde kimsenin bir şey satın almak istemediğini ancak bilgi ihtiyacının devam ettiğini belirten Yapıcılar, “Sektörünüz ne olursa olsun; doğru ve odaklı bir strateji ile öncelikleri değişen ve artık fayda odaklı iletişim tercih eden tüketicinize hizmet etmenin yolunu bulabilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

GÜVEN ÖNEMLİ

Şirketlerin görünürlüğünü sürdürürken güven duygusuna dayalı bir iletişim kurgulayabileceğini de belirten Yapıcılar şöyle devam ediyor:

“Çoğu organizasyon için finansal gelirler zarar gördüğünde ilk alınacak aksiyon pazarlamayı durdurmaktır. Pazarlamayı bir harcama olarak gören çoğu firma için bu tür bir aksiyon almak normal olsa da işin aslı bunu doğrulamaz. Ciddi bir yükseliş ivmesi içinde olan içerik pazarlaması ile yer aldığınız tüm platformlarda hedef kitlenizle güven, bilgi ve fayda odaklı bir iletişim kurabilirsiniz. Kurum içi iletişim çalışmalarını güçlendiren bu çalışma ile etkileşimi artırmanız ise kaçınılmaz.”

BİLGİ ODAKLI OLMALI

İçerik pazarlamasında doğru adımlar atılabilmesi için ilk aşamada stratejinin gözden geçirilerek verilecek mesajların tespit edilmesi gerektiğini belirten Yapıcılar, “Stratejinizi yeniden düzenlemek, hem şimdi hem de yılın geri kalanı için markanızı daha iyi konumlandırmanıza yardımcı olacaktır. İçerik pazarlaması kısa ve uzun vadede hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacak önemli bir köprüdür. Bu noktada paylaştığınız içeriğin ticari olmasından çok bilgi ve fayda odaklı olmasına dikkat edin. Unutmayın markanızla özdeşleşen güvenilir olgusu her şeydir.”

İçerikler kurgulanırken markaların kendi hikayelerinden ilham alabileceğini hatırlatan Yapıcılar şu önemli ipuçlarının altını çiziyor:

“İnsanlar duygularıyla karar verirler ve bu noktada markanın hikayesi anlamlı bir mesaj vermenin etkili yollarından biridir. Bu fırsatı kitlenizle nasıl iletişime girdiğinizi ve içerik eforlarınızın faydasını yeniden gözden geçirerek değerlendirmelisiniz. İçerik pazarlamasında ekip arkadaşlarınızın uzmanlıklarını ve tecrübelerini kitlenizde güven oluşturmak amacıyla öne çıkarmak bir fırsat olabilir. Bununla birlikte kurum sözcünüzün paylaşımlarını ve uzmanlığına dair fayda odaklı içerikleri öne çıkarabilirsiniz”