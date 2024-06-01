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Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

01 Haziran 2024 | 09:45
Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
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Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
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Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
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