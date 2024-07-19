ARA
Bist 100
11156,2
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
33,0249
-0,1669%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9502
-0,5493%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
-0,1193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2549,08
-1,99%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili Naci Görür'den yorum var

Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili Naci Görür'den yorum var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.

19 Temmuz 2024 | 23:28
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 23:30
Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili Naci Görür'den yorum var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM YORUMU


Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili şu yorumu yaptı: Tekirdağ-Guzelköy aciklarinda 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy Depreminde kırıldığını düsünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklügü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2549,08 -1,99%
  • ALTIN ONS 2400,78 -1,82%
  • BIST 100 11156,2 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,48 0,074%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37305 0,17875%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,7 -0,4566%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0249 -0,1669%
  • EURO/DOLAR 1,0884 -0,1193%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9502 -0,5493%
  • STERLIN/DOLAR 1,2914 -0,23562%
Borsa Haberleri
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
GERİ
İLERİ
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL