Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM YORUMU

Tekirdag-Guzelkoy aciklarinda 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Sarkoy Depreminde kirildigini dusunuyoruz. Burada zaman zaman buyuklugu 4,0’lere cikan ve gaz cikislarina bagli depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu acidan cok endise etmiyoruz. . pic.twitter.com/DZS3CVET4a — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 19, 2024



Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili şu yorumu yaptı: Tekirdağ-Guzelköy aciklarinda 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy Depreminde kırıldığını düsünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklügü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz.