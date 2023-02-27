Meclis 3 haftanın ardından açılıyor: Gözler EYT yasasında

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başlıyor.

Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İlk maaşların nisanda yatırılması bekleniyor

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak

Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu da kurulacak.

5 siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek Genel Kurul'da ele alınacak.

Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak.

Meclis Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel görüşme yapılması da bekleniyor.