Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Devlet memurları ve emekliler maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3’lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45’lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45’lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 8,45 zam

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45’e karşılık geliyor.

En düşük memur maaşı 4 bin 881 lira oldu

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.