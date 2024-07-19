Menarini: İlaç sektöründe 138 yıllık deneyim ve Türkiye'de hızlı büyüme

CENK BALCI - MENARINI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

1886 yılında İtalya'da kurulan Menarini, günümüzde 140 ülkede faaliyet gösteren global bir ilaç firması. Kardiyovasküler hastalıklar, onkoloji, pnömoloji, inflamasyon ve gastroenteroloji gibi alanlarda inovatif ürünler geliştiren Menarini, 6 kıtaya ilaç dağıtıyor. Globalde 17.000’den fazla çalışan ile dış paydaşlara hizmet veren monoklonal antikorların üretimine yönelik bir biyoteknoloji tesisi de dahil olmak üzere 18 üretim tesisinde, her yıl 500 milyondan fazla ilaç üretiliyor.

Avrupa, ABD ve Asya'da bulunan 9 AR-GE merkezinde klinik öncesi aşamadan ilaç ruhsatına kadar projeler geliştiren global firma, yerelleşme vizyonunun verdiği güçle Türkiye’de sektöründe en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alıyor. Menarini Türkiye Genel Müdürü Cenk Balcı, firmanın Türkiye yolculuğunu ve hedeflerini paylaştı.

“Türkiye ve bölge ülkelere 300’den fazla ürün ve tedavi seçeneği sunuyoruz.”

- Menarini'nin Türkiye pazarındaki tarihçesi ve konumu hakkında bilgi verir misiniz?

C.B. - Menarini Group, Türkiye ilaç pazarına 2001 yılında İ.E. Ulagay'ı bünyesine katarak adım attı. 2020 yılından itibaren ise Türkiye, Menarini Group için bölgesel merkez konumuna yükseldi. Türkiye’de üretim, merkez ofis ve geniş saha yapısıyla birlikte yaklaşık 1000 çalışanımız bulunuyor.

İstanbul'da bulunan üretim tesisimiz ile Türkiye'de üretim yapan sayılı global ilaç firmalarından biriyiz. Menarini’nin dünyadaki 18 üretim tesisinden biri olan fabrikamızda Türkiye ve bölge ülkelere 300’den fazla ürün ve tedavi seçeneği sunarak, yaklaşık 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türki Cumhuriyetler, Afganistan, Cezayir ve Balkan ülkelerine aktif ihracatlarımız sürüyor. Yeni ruhsatlandırma çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.

Menarini Türkiye olarak yerel üretimimizle kısa sürede ülkemizin en hızlı büyüyen ilaç firmalarından biri haline geldik. Kalite standartlarının en üst seviyede uygulandığı üretim tesisimizde, 2023 yılında 125 milyon kutuya varan üretim gerçekleştirdik. 2023 IQVIA verilerine göre Menarini pazar payını artırarak Türk ilaç pazarının kutu satışında en büyük 4. firması olmayı başarmıştır. Menarini Türkiye olarak değerlendirdiğimizde, kutu satışımızla merkezimiz olan İtalya’dan sonra, tüm dünyada Menarini Group içinde 2. sırada yer alıyoruz.

- Ürün portföyünüzden bahseder misiniz?

C.B. - Topkapı Üretim Tesisi ve Hadımköy Depo bünyemizde toplam 454 çalışanımız ile birçok farmasötik formlar üretmekteyiz. Geniş bir ürün portföyümüz bulunuyor. Kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar, alerji ve ağrı alanlarına yönelik farmakolojik çözümler geliştiriyoruz. Tüketici sağlığına yönelik de birçok alanda farklı ihtiyaca yönelik yenilikçi ürünler üretiyor, portföyümüzde bulunan takviye edici gıdalar ve farklı nitelikte tüketici sağlığı ürünlerimizle yaşam kalitesini destekleyici çözümler sunuyoruz.

“Menarini Group, Stemline Therapeutics'i satın alarak globalde onkoloji alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirdi.”

- Menarini’nin Ar-Ge yatırımlarından söz eder misiniz?

C.B. - Menarini; araştırmadan üretime, dağıtımdan bilimsel bilgiye kadar mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyerek 30 yılı aşkın bir süredir inovasyon odaklı Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapıyor. Menarini Group’un Avrupa, ABD ve Asya'da bulunan 9 Ar-Ge merkezinde klinik öncesi aşamadan ilaç ruhsatına kadar projeler geliştiriliyor. Bu merkezler global olarak özellikle onkoloji gibi artan tedavi ihtiyaçlarının esas olduğu terapötik alanlara yoğunlaşmış durumda. Örneğin; Menarini Group, 2020 yılında yeni onkoloji terapötiklerinin geliştirilmesine odaklanan New York merkezli bir biyofarmasötik şirketi olan Stemline Therapeutics'i satın alarak globalde onkoloji alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirdi. Aralık 2021’de ise, Amerika merkezli biyofarmasötik firması olan Karyopharm Therapeutics ile de bir anlaşmaya imza attı ve bu alandaki yatırımları arttı.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle daha etkili ve doğrudan hedefe yönelik ilaçların geliştirilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Menarini’nin ABD’deki Ar-Ge yapılanmasının genişletilmesi ve Stemline firmasının satın alınması bu alanda büyük çaplı inovasyonların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün. Tabii tüm bu gelişmelerin, Group içerisinde önemli bir yere sahip olan Türkiye’nin yeni ürün portföyü ve Ar-Ge’den faydalanabilmesi açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Menarini Türkiye'nin Büyümeyi Tetikleyen Stratejisi: Yerel Üretim, Yenilikçilik ve Paydaş Odaklılık

- Büyüme stratejinizden bahseder misiniz?

C.B. - Menarini Türkiye'nin ilaç sektöründeki hızlı büyümesi bilinçli bir stratejinin sonucu diyebilirim. Bu stratejinin temelini yerelleşme, yenilikçilik ve paydaş odaklılık oluşturmaktadır.

Menarini Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri, İstanbul'da bulunan global üretim tesisidir. Bu tesis, şirketin ürünlerinin neredeyse tamamını ülkemizde üretmesine imkân vererek hem lojistik maliyetleri düşürmekte hem de hızlı ve esnek bir üretim imkânı sunmaktadır. Lokal dinamiklere hakimiyetimiz, değişimlere hızlı uyum sağlama yeteneğimiz ve ülkedeki üretimimizin de etkisiyle uzun yıllardır Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firmaları arasında yer alıyoruz. Türkiye’de yenilikçi ilaca erişim konusunda katkılarımız devam ederken geleneksel tedavilerde de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Yerelleşme stratejimiz, Menarini Türkiye'yi pazardaki gelişmelere karşı daha duyarlı hale getirmekte ve yerel pazara özel çözümler geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Yenilikçilik vizyonumuzla sadece üretimde değil, AR-GE faaliyetlerinde de yenilikçi bir yaklaşım benimsiyoruz, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, süreçlerimize kısa sürede entegrasyonunu sağlıyoruz.

Paydaş odaklı kurum kültürümüzün bir sonucu olarak sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını anlayarak uygun bilimsel desteği sağlıyor ve ürünü güncel duruma göre konumluyoruz. Bizim için paydaş beklentilerini doğru okumak ve zamanında harekete geçmek çok önemli. Sektörde öne çıkan sürdürülebilir başarımızda, güncel ihtiyaçlara uygun, kesintisiz çözüm olanaklarımızla fark yarattığımızı düşünüyorum.

Özetle, büyümeye kar odaklı değil, geleceğe yapacağımız yatırımlar için gereklilik olarak bakıyoruz. Bizim için büyümenin anlamı, ‘aynı kalite standartları ile daha çeşitli ve yenilikçi ürünleri insanların ihtiyacına sunmaya devam etmek’.

- Menarini Türkiye olarak hedefleriniz neler?

C.B. - Hedefimiz çalıştığımız tüm coğrafyalarda kaliteli, geniş ve erişilebilir portföyümüzü hastalarımızın daha iyi bir yaşam sürmesi için kullanımlarına sunabilmek. Farklı tedavi alanlarında alternatif çözümler sunmaya devam ederek hız kesmeden büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bunu destekleyecek şekilde yeni dönem planlarımız arasında üretim kapasitemizi artırmak yer alıyor. Aynı kalite standartları ile daha çeşitli ve yenilikçi ürünleri insanların ihtiyacına sunmaya devam edeceğiz.

İlaç sanayinde ürün kalitesinin hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle bugünlere geldik. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimiz ve nitelikli insan kaynağımızla çok daha fazla insana kaliteli ve ulaşılabilir ürün ve hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

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