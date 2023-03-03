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Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." dedi.

03 Mart 2023 | 15:55
Son Güncellenme: 03 Mart 2023 | 16:00
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Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldı

Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı dün Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının ardından Altılı masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı. 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Mart'ta yapılacağı duyurulan 6'lı masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. 

Kritik toplantı sonrası konuşan Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir.

Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz.

Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.

Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız.  Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız.

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