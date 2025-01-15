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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Londra mesajları

Merkez Bankası Başkanı Karahan Londra'da "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum yaptı

15 Ocak 2025 | 21:48
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Londra mesajları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü söyledi.

Karahan, Londra'da "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirten Karahan, hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu aktardı.

Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, temel enflasyon trendinin düşüş kaydettiğini dile getirdi. Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.

Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü aktaran Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.

Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini söyledi. Hizmet üretiminin ılımlı bir hızda devam ettiğini belirten Karahan, büyüme kompozisyonunun net ihracata doğru kaydığını dile getirdi.

Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmaya devam ettiğini belirtti. Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydeden Karahan, KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.

Karahan, rezerv yeterliliğinde önemli ölçüde iyileşme görüldüğünü vurguladı.

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
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