ARA
Bist 100
11134,08
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
33,0818
0,0808%
Dolar/TL
Euro/TL
36,1871
0,4401%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0938
0,3666%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2615,82
-0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası'ndan yeni KKM hamlesi: 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası'ndan yeni KKM hamlesi: 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

KKM faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak

17 Temmuz 2024 | 17:53
Merkez Bankası'ndan yeni KKM hamlesi: 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

AA'nın haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

  • TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.
  • Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.
  • Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.
  • Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2615,82 -0,28%
  • ALTIN ONS 2459,39 -0,38%
  • BIST 100 11134,08 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,078 -1,433%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36856 1,41688%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,6 0,1696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0818 0,0808%
  • EURO/DOLAR 1,0938 0,3666%
  • EURO/TURK LIRASI 36,1871 0,4401%
  • STERLIN/DOLAR 1,30101 0,28598%
Borsa Haberleri
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
Astor Enerji'de Avrupa hedefleri
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
Astor Enerji'de Avrupa hedefleri
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL