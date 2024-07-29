Merkez Bankası rezervleri geriledi

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 148,0 milyar dolara indi.

TCMB geçen hafta, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını açıklamıştı.

Net uluslararası rezervler de 5,9 milyar dolar azalarak 42,3 milyar dolara geriledi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.