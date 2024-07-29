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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,89 milyar dolar düştü.

29 Temmuz 2024 | 15:58
Merkez Bankası rezervleri geriledi

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 148,0 milyar dolara indi.

TCMB geçen hafta, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını açıklamıştı.

Net uluslararası rezervler de 5,9 milyar dolar azalarak 42,3 milyar dolara geriledi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak. 

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Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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