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Merkez Bankası rezervlerinde 149 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

26 Haziran 2024 | 15:29
Son Güncellenme: 26 Haziran 2024 | 15:38
Merkez Bankası rezervlerinde 149 milyon dolarlık artış

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artışla 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran'da 86 milyar 356 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 928 milyon dolar düşüşle 59 milyar 796 milyon dolardan, 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 149 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolardan, 146 milyar 301 milyon dolara çıktı.

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Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
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