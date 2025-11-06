ARA
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankanın toplam rezervleri 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azaldı ve 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azaldı ve 80 milyar 382 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalışla 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

