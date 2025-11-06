Türkiye'de ekim ayında en çok satılan otomobil belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu. Toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 olarak kayıtlara geçti.
Peki, Ekim ayında en çok hangi otomobiller satıldı? İşte ilk 10
1 1- Volkswagen Taigo
Ekim ayında model bazında satışlarda Taigo 4 bin 111 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.
Eylül: 1.080
Ekim: 4.111
Ocak-Ekim: 14.792
2 2- Renault Megane Sedan
Listenin ikinci sırasında 3 bin 866 ile Renault Megane Sedan yer aldı.
Eylül: 3.887
Ekim: 3.866
Ocak-Ekim: 30.799
3 3- Renault Clio
3 bin 850 ile Renault Clio listede üçüncü sırada yer aldı.
Eylül: 3.707
Ekim: 3.850
Ocak-Ekim: 38.001
7 7- TOGG T10F
Eylül: 1.194
Ekim: 2.532
Ocak-Ekim: 3.726
Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg’un T10F modeli temsil etti. Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı.
Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları 1046 ile KG Mobility (Ssangyong), 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi.
Tesla, geçen ay hiç araç satışı gerçekleştirmedi. Marka, bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı. T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. Böylece T10F'nin ekim itibariyle toplam satış adedi 3 bin 726 olarak kaydedildi.