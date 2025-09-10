Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruma toplam 163 sözleşmeli kamu memuru ile 67 sürekli kadroya kamu işçisi olmak üzere toplam 230 personel alınacak. İlgili duyurular bugün yapıldı.

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları ne zaman?

Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde kamu personeli alımları ile kamu işçi alımlarında başvurular 10 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 21 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir.

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Milli Saraylar İdaresi personel alımı k adro dağılımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu kamu personeli alımı için pozisyon dağılımı netleşti. Kurum, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi kadrolarında farklı meslek gruplarından personel alımı gerçekleştirecek

Sözleşmeli Personel Kadroları

Büro personeli

Müze görevlisi

Kazı görevlisi

Güvenlik görevlisi

Temizlik görevlisi

Şoför

Ziraat mühendisi

Makine mühendisi

Mimar

Restoratör

Elektrik teknikeri

İmam hatip

İtfaiyeci

Sağlık personeli

Sürekli İşçi Kadroları

Halı dokuma ustası

Porselen imal ustası

Porselen hammadde ustası

Bahçıvan

Saat tamir ustası

Sıhhi tesisat ustası

Motif taş ustası

Düz işçi

Sıvacı

Seramik karo kaplamacı

İnşaat işçisi

İskele kurulum elemanı

İnşaat boyacısı

Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi

Milli Saraylar'dan İdaresi Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 163 sözleşmeli kamu personeli alımı için adayların taşıması gereken genel şartlar belli oldu. Başvuruda bulunacak adayların sağlaması gereken koşullar, kamuoyuna duyuruldu.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel başvurularında adaylardan aşağıdaki genel şartları yerine getirmeleri isteniyor:

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

olmak. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

olması. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır).

(dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır). Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

olmak. Askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması.

Bu genel şartların yanı sıra, alım yapılacak her pozisyon için özel şartların da aranacağı ve bu detayların başvuru kılavuzunda yer alacağı belirtiliyor.

