111 yıllık hüzün karda canlandı: Kardan heykeller açılıyor

Korkmaz, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 111 yıl önce burada 'bayrak yere düşmesin' diye, vatan sevdasıyla yürüyen kahraman ecdadımızın bu hüzünlü ortamını bir nebze olsun yüreğimizde hissederek bu çalışmayı bugün itibarıyla bitirdik." dedi.