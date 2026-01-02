ARA
  Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (29 Aralık-2 Ocak)

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (29 Aralık-2 Ocak)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81 dolar/TL yüzde 0,37 değer kazanırken altının gram fiyatı yüzde 3,20, avro/TL yüzde 0,36 ve değer kaybetti.


Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (29 Aralık-2 Ocak)

BIST 100 endeksi, en düşük 11.102,18 puanı ve en yüksek 11.498,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,81 üzerinde 11.498,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,20 azalışla 6 bin 45 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,19 düşüşle 40 bin 751 liraya indi. Geçen hafta sonu 10 bin 460 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 azalarak 10 bin 125 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artarak 43,0380 liraya çıkarken, avro yüzde 0,36 düşerek 50,4900 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,11, emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,92 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

