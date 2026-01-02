Dev kahve zinciri 400 şubesini kapatma kararı aldı

Starbucks'ın özellikle ABD genelinde yaklaşık 400 şubesini kapatma kararı, şirketin son dönemde yaşadığı stratejik değişim ve ekonomik zorlukların bir sonucu.



CNN'de yer alan habere göre; Starbucks sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararın ABD ve Kanada’daki 18 binden fazla mağazanın kapsamlı biçimde gözden geçirilmesinin ardından alındığını belirtti. Açıklamada, “performansı düşük olan veya marka standartlarını karşılamayan mağazaların” kapatıldığı ifade edildi.



Rekabet baskısı vurgusu

Starbucks’ın 1990’lı yıllardaki ve 2008–2016 dönemindeki büyük gayrimenkul genişlemesini yöneten eski üst düzey yöneticisi Arthur Rubinfeld, CNN’e yaptığı değerlendirmede, kentsel Amerika’da rekabetçi kahve dükkânlarının sayısında keskin bir artış yaşandığını söyledi. Rubinfeld, bu durumun büyük zincirlerin mağaza hacimleri üzerinde baskı yarattığını ifade etti.



Büyüme hedeflerinden vazgeçmiş değil



Kahve zinciri, mağaza kapatmalarına rağmen büyüme hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2026 yılında yeni mağazalar açmayı planlarken, özellikle New York ve Los Angeles gibi büyük metropollerdeki bazı mevcut mağazaları da yenilemeyi hedefliyor. Bu mağazaların, Starbucks markasını daha iyi yansıtan yeni tasarımlar ve daha üst düzey müşteri deneyimleri sunacak şekilde yeniden düzenleneceği belirtildi.

