Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak sadece mobilya, beyaz eşya ve ev kiralamak için ortalama ayrılması gereken bütçe toplamda 300 bin TL’ye ulaştı.

Mobilya alışverişlerindeki taksit sayısının 12’den 9’a düşürülmesinin özellikle evlenme çağına gelmiş yuva kuracak gençleri çok zor durumda bıraktığına işaret eden Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan da, üreticiler olarak taksit sayısının yeniden 12’ye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Doğan, “Bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi en azından 12 ay. Biz MOYSAD olarak hem Ticaret Bakanlığı’na hem de BDDK’ya başvurumuzu yaptık” diye konuştu.

Sektör temsilcileri de BDDK tarafından konunun yeniden değerlendirileceği ve yeni bir düzenleme yapılacağı beklentisi içinde olduklarının altını çiziyor.