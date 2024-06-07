“Mobilya sektörü ihracat atağına devam edecek”

Mobilya sektörü 12 milyar dolara yakın toplam üretim değerinin 5 milyar dolardan fazlasını 200’e yakın ülkeye ihraç eden bir yapıya sahip. 2003 yılında Türkiye’nin mobilya ihracatı 400 milyon dolar civarında ve dünya mobilya pazarından aldığı pay ise binde 5 düzeyindeydi. 2023 yılında ihracat 5,1 milyar dolar seviyesini aştı ve dünyadan aldığı pay ise yüzde 1,8 seviyelerine geldi. Dünya ihracat sıralamasında Türkiye bu dönemler içinde 37’nci sıradan yedinci sıraya kadar tırmandı.

Sektörün yüzde 80 yerlilik oranı ile dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biri olduğunu söyleyen TİM Başkan Vekili, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ile sektörü konuştuk.

“Girdilerde ithal payı yüzde 20, üretim değerinde ithal payı yüzde 12. Sürekli dış ticaret fazlası veren sektörümüzün, 2003 yılından bu yana birikimli dış ticaret fazlası 35 milyar dolara ulaştı” diyen Güleç başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

KÜMELENME VAR

Türkiye’de mobilya üretimi, bazı bölgelerde yoğunlaşıyor. İstanbul, İnegöl, Kayseri, İzmir, Ankara en önemli üretim merkezleri. Özellikle hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en büyük ve önemli şehirlerinden olan İstanbul hem mobilya üretimi hem de mobilya ticareti açısından önemli bir merkez.

İSTİHDAM DOSTUYUZ

Mobilya, üretim ve istihdam dostu bir sektör. TÜİK’in 2022 rakamlarına göre 45 bin 277 üreticiye sahibiz ve tüm imalat sanayi işletmeleri içinde payımız yüzde 9,8. Sektörümüz, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerden oluşan karma bir yapıya sahip. Mobilya sektörü imalat sanayide çalışan insanların yüzde 5’ini istihdam ediyor. Üretim tarafındaki çalışan sayısı TÜİK verilerine göre 242 bin kişi. İmalat, perakende ve tedarik olarak baktığımızda toplamda 500 bine yakın insanı istihdam ediyoruz.

MOSFED’İN HEDEFLERİ

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı dünyanın üçüncü büyük mobilya organizasyonu ve Avrupa’nın en büyük sektörel etkinliği olarak öne çıkıyor. Her yıl ocak ayında düzenlediğimiz geleneksel Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı -IIFF 2024’i, 150’yi aşkın ülkeden 25 bini yabancı olmak üzere 144 bin 196 kişi ziyaret etti.

MOSFED olarak, mobilya ve onu çevreleyen aydınlatma, ev tekstili, dekorasyon ve iç mekana ait ekosistemlerin bütününü kapsayacak yeni bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyoruz. Hep konuşageldiğimiz “katma değerli” işler için Türkiye’de tasarım, yaratıcılık ve yenilik odağında bir sıçramaya ihtiyacımız var. Furnishings & Design Istanbul (FDI) ismiyle 19 – 21 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk kez gerçekleşecek etkinliğin, bu anlamda bir kaldıraç etkisi yaratmasını hedefliyoruz.